H εβδομάδα που μας πέρασε ήταν σούπερ για τους Μπακς μιας και μέτρησαν 3/3 νίκες απέναντι σε Πίστονς, Ράπτορς και Ουίζαρντς, ενώ στις 5/2 παίζουν με τους Νετς.

Τα «ελάφια έφτιαξαν ένα μίνι βίντεο με όλα τα καρφώματα των τελευταίων τριών αναμετρήσεων όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά και πρωταγωνιστεί.

Απολαύστε ελεύθερα...

You need some ACTION!!

Here's all the dunk from last week as the Bucks 3-0!!#FearTheDeer pic.twitter.com/lHxYQ8vMtz

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2019