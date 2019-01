Οι φετινοί Μπακς δεν σταματάνε να τρελαίνουν κόσμο. Η ομάδα του Αντετοκούνμπο όχι απλά δεν ξεφουσκώνει, αλλά πηγαίνει από νίκη σε νίκη, συνεχίζοντας μια απίστευτη πορεία. Νέο της... θύμα οι Γκρίζλις τους οποίους και κέρδισαν με 111-101 και ανέβηκαν και πάλι στην κορυφή συνολικά του ΝΒΑ και όχι μόνο της Ανατολής, μετά και την ήττα των Ράπτορς από τους Σέλτικς. Τα... ελάφια ήταν εξαιρετικά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ειδικά στο τρίτο δωδεκάλεπτο όταν με ένα σερί 17-0 τελείωσαν το ματς. Στο τέλος οι... αρκούδες προσπάθησαν να αντιδράσουν και το μόνο που κατάφεραν είναι να μειώσουν την διαφορά από τους 30 πόντους που είχε φτάσει, στους 10.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές που όπως αναφέραμε έφτασαν το 32-12, ήταν ο Γιάνναρος με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, προσφέροντας θέαμα με καρφώματα αλλά και τάπες. Τον Greek Freak ακολούθησαν οι Μπλέντσο με 16 και Ουίλσον με 13. Για τους ηττημένους ο Κάσπι είχε 17 και από 14 οι Γκασόλ, Κόνλεϊ και Γκριν, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αρμάδα των Μπακς.

The best plays as the Bucks earned their 3rd straight WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/DTGi0LIBrp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2019