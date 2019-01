Κόρβερ: Aνέβηκε 4ος στη λίστα με τους κορυφαίους τριποντέρ! (pic & vid)

Ένας από τους κορυφαίους σουτέρ όλων των εποχών είναι ο Κάιλ Κόρβερ και δεν σταματά να το αποδεικνύει.

Ο παίκτης των Τζαζ έφτασε τα 2.283 τρίποντα κόντρα στους Μπουλς και έτσι πλέον βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ, αφού ξεπέρασε τον Τζον Τέρι.

Δύο τρίποντα παραπάνω έχει ο Στεφ Κάρι, ενώ δεύτερος είναι ο Ρέτζικ Μίλερ και πρώτος ο Ρέι Άλεν.

Σημαντική στιγμή για έναν εκπληκτικό catch n' shoot παίκτη.

Congrats to @KyleKorver of the @utahjazz for moving up to 4th on the all-time 3PM list! #ThisIsWhyWePlay #TeamIsEverything pic.twitter.com/YKcMSraoFj

— NBA (@NBA) 13 Ιανουαρίου 2019