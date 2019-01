Ο Καμερουνέζος ψηλός των Σίξερς ήταν ο καλύτερος στην ανατολικη περιφέρεια για την εβδομάδα που πέρασε, καθώς μέτρησε 31.7 πόντους, 16.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ, στο 3-0 της ομάδας του.

Από την άλλη, ο Σέρβος παίκτης ήταν ο κορυφαίος στην Δύση, έχοντας 28.0 πόντους, 13.0 ριμπάουντ και 9.0 ασίστ, στο 3-0 των Νάγκετς.

#NBA Players of the Week for Week 12!@JoelEmbiid of the @sixers (East)

Nikola Jokic of the @nuggets (West) pic.twitter.com/lXcu0lJZZY

— NBA (@NBA) 7 Ιανουαρίου 2019