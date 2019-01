Κάρτερ-Ουίλιαμς στους Μπουλς και μετά... τέλος

Η ομάδα του Χιούστον θέλει να κάνει χώρο στο salary cap και έτσι ο rookie της σεζόν 2013-14 θα βρεθεί ξανά στο Σικάγο, μετά το 2016-17.

Ωστόσο, οι Μπουλς, που θα δώσουν στους Ρόκετς ένα pick β' γύρου, έχουν σκοπό να τον αποδεσμεύσουν αμέσως, για να μην του δώσουν εγγυημένο συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν.

Chicago will waive Michael Carter-Williams, league source tells ESPN. His contract would become guaranteed for season at 5 PM today.

Chicago will send a future conditional second-round pick to complete deal, source says. Salary cap move for the Rockets, who would've had to guarantee Carter-Williams deal for the season by 5 PM today. https://t.co/sNhb4SkttB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιανουαρίου 2019