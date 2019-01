Είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βραβείο του MVP και το απέδειξε και κόντρα στους Τζαζ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός κόντρα στους Μορμόνους και οδήγησε τα ελάφια σε νίκη με 114-102.

Ο Greek Freak κάρφωνε ασταμάτητα και τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ αποβλήθηκε με 6 φάουλ, 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς.

Με αυτό το αποτέλεσμα το Μιλγουόκι πήγε στο 28-11 και πάτησαν κορυφή στο ΝΒΑ, ενώ η Γιούτα έπεσε στο 20-21.

Για τους νικητές καλό ματς έκανε και ο Μπρόγκντον με 21 πόντους, Λόπεζ με 15 και 8 ριμπάουντ και Μέικερ με 15.

Στον αντίποδα ο Μίτσελ είχε 26.

