Στην... εξίσωση με Μάτζικ Τζόνσον και Ρόμπερτσον o Σίμονς! (pic)

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα με τα triple-doubles o Μπεν Σίμονς.

Κόντρα στο Ντάλας έκανε το 18ο της καριέρας του και πλέον μπήκε σε ένα κλειστό club μαζί με Όσκαρ Ρόμπερτσον και Μάτζικ Τζόνσον.

Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει τουλάχιστον 10 triple-doubles στα πρώτα 120 ματς της καριέρας του.

Εντυπωσιακός ο Αυστραλός

Ben Simmons has 18 career triple-doubles in 120 games in the @NBA!

The only other players with at least 10 triple-doubles through their first 120 games are Oscar Robertson (56) and Magic Johnson (16). @EliasSports pic.twitter.com/hWrgGpRMKn

— NBA.com/Stats (@nbastats) 6 Ιανουαρίου 2019