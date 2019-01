O Xάρντεν έβαλε το τρίποντο και την είπε στον Γκριν (vid)

Πάντα του αρέσει το trash talking. Ειδικά στους δύσκολους αντιπάλους. Ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στο ΝΒΑ και αυτή είναι μία από τις τακτικές του. Ομως κόντρα στον Τζέιμς Χάρντεν το... πλήρωσε. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε την τέλεια άμυνα, ο «Μούσιας» βρήκε τον τρόπο να σκοράρει το απίστευτο τρίποντο που χάρισε τη νίκη στο Χιούστον...

Και ο Χάρντεν αντί να πανηγυρίσει ήθελε να την... πει στον Γκριν. Και το έκανε. Στην... γαλλική!

Διαβάστε τα χείλη του και θα καταλάβετε.

