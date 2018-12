Ο Κάρτερ γίνεται 42 και καρφώνει λες και είναι... 22! (vid)

Σε περίπου ένα μήνα ο Βινς Κάρτερ γίνεται 42 και παίζει λες και είναι...22!

Ο γκαρντ των Χοκς έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο ματς με τους Καβαλίερς και «τρέλανε» το κοινό, ενώ επίσης έκανε και season-high με 21 πόντους.

Στα 41 του, έγινε ο... γηραιότερος παίκτης που ηγείται της ομάδας στο σκοράρισμα σε αγώνα και ο ίδιος δήλωσε: «Περισσότερο από όλα, θέλω να φέρνω ενέργεια στο παρκέ. Δεν είμαι ο νεότερος, αλλά θέλω να παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ».

It's almost 2019, and Vince Carter's still dunking

(via @ATLHawks)pic.twitter.com/dSC4MK9iSp

— Dime (@DimeUPROXX) 30 Δεκεμβρίου 2018