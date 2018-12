«Associated Press»: Αθλητής της Χρονιάς ο ΛεΜπρόν! (vid)

Τα όσα κάνει στο παρκέ, αλλά κυρίως τα όσα κάνει έξω από αυτό ήταν ικανά για να αναδείξουν τον ηγέτη των Λέικερς «Αθλητή της Χρονιάς» για το 2018.

«Ακόμα και χωρίς τίτλο, το 2018 ήταν μια μεγάλη χρονιά, αφού άνοιξε το "I Promise School" και χρησιμοποίησε την φωνή του ως ακτιβιστής», αναφέρει το «AP».

For the third time, @KingJames is AP Male Athlete of the year as selected by AP members and editors. Even without a title, 2018 a big year as he opened his 'I Promise' school and furthered using his voice as an activist. @ByTimReynolds: https://t.co/ZgxGHAT3Qh pic.twitter.com/rNEOeDPmEW

— AP Sports (@AP_Sports) 27 Δεκεμβρίου 2018