Το κίνητρο του Πιτίνο έφτασε τον Ντόνοβαν στην κορυφή! (pic)

Ο Πιτίνο είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και οι ιστορίες που τον ακολουθούν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι η μία πιο ενδιαφέρουσα από την άλλη.

Μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, όμως όσα έχει κάνει στην Αμερική αγγίζουν τα όρια του… μύθου και πολλά γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους μοναδικά.

Όταν ο Πιτίνο ήταν νεαρός προπονητής στο Providence είχε έναν παίκτη που τον έλεγαν Μπίλι Ντόνοβαν που τον είχε προειδοποιήσει ότι θα τον κάνει μεταγραφή αν δεν δούλευε σκληρά για να μπει στο rotation.

Ο Ντόνοβαν ξεκίνησε να πηγαίνει στο γυμναστήριο κάθε πρωί, έφτιαξε το σουτ του, έχασε βάρος και μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν ο Ντόνοβαν είχε μεταμορφωθεί. Ο τότε παίκτης έγινε βασικός, κατάφερε να παίξει στο ΝΒΑ και μάλιστα να γίνει και πάλι παίκτης του Πιτίνο μετέπειτα στους Νικς, πριν ξεκινήσει προπονητική καριέρα.

Πλέον, είναι στον πάγκο των Θάντερ έχοντας υπό τις οδηγίες του τον Ουέστμπρουκ και τον Τζορτζ, ενώ ήταν και ο κόουτς του Καλάθη στο κολέγιο. Αν δεν ήταν ο Πιτίνο πιθανότατα η οποιαδήποτε ασχολία του Ντόνοβαν με το μπάσκετ θα είχε σταματήσει, αλλά κατάφερε να τον προκαλέσει και να του αλλάξει την μοίρα.

Αυτό είναι ένα από τα δυνατά του σημεία, το να δίνει κίνητρο και να αλλάζει τα δεδομένα, κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός την δεδομένη χρονική στιγμή.

A few more Pitino Hall of Fame congratulations ... From Billy Donovan and Florida pic.twitter.com/q40W1Z3OjV

— Eric Crawford (@ericcrawford) 7 Σεπτεμβρίου 2013