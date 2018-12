Πανέτοιμος για τη «μάχη» των Χριστουγέννων ο Γιάννης! (vid)

Πλούσιο χριστουγεννιάτικο θέαμα θα έχει το ΝΒΑ με πολλές ματσάρες.

Ουόριορς-Λέικερς, Ρόκετς-Θάντερ. Σέλτικς-Σίξερς, Τζαζ-Μπλέιζερς και Νικς-Μπακς είναι τα παιχνίδια.

Οι παίκτες του ΝΒΑ κλήθηκαν να μιλήσουν για τα συναισθήματα τους που θα παίξουν την ημέρα των Χριστουγέννων και φυσικά μεταξύ αυτών είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το ματς των ελαφιών είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 (25/12).

NBA players talk Christmas memories and what it means to play on Christmas day! #NBAXmas action tips off 12:00pm/et Tuesday on ESPN! pic.twitter.com/jtnHOPhQSf

— NBA (@NBA) 24 Δεκεμβρίου 2018