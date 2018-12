Ο Σαμπόνις (ο γιος) κι άλλες 4 ΝΒΑ ιστορίες

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πέντε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον αυτόν τον μήνα.

ΟΙ PACERS ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΚΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Οι Pacers, με σχετικά εύκολο πρόγραμμα αλλά και δύο βαρβάτες νίκες κόντρα στο Milwaukee και μέσα στη Philadelphia, έχουν σερί επτά νικών. Μπορεί η Ανατολή να μην είναι Wild Wild West, εκεί που αν δεν λέγεσαι Warriors ή Suns δεν ξέρεις αν πας για πρωτάθλημα ή αν κάνεις tanking από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά οι πολύ καλές ομάδες είναι πέντε και αυτές οι πέντε θα έβαζαν κάτω τις περισσότερες ομάδες της αντίπερα όχθης. Η Indiana είναι το outsider που θα μας δώσει τον πιο ενδιαφέροντα προημιτελικό της Ανατολής. Αν δεν πέσει με Raptors ή Celtics, το αποτέλεσμα της σειράς δεν είναι προδεδικασμένο.

Και ποιος είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά φέτος για την Indiana; Είναι το λαμπρό τέκνο του Arvydas, ο Domantas Sabonis. Έχουμε και λέμε. Αυτήν τη στιγμή ο Sabonis είναι σε όλο το πρωτάθλημα 18ος σε rebounds, 5ος σε FG%, 17ος στο πόσο αποτελεσματικός είναι για τα λεπτά που παίζει (PER), 5ος στο true shooting % (που δίνει έξτρα value στο τρίποντο και συμπεριλαμβάνει τις βολές) και 5ος στο defensive rating (με μίνιμουμ 20 λεπτά ανά παιχνίδι)

Κι όταν η μπάλα καίει, οι Pacers έχουν τον πιο clutch παίκτη του φετινού πρωταθλήματος, τον Oladipo που σουτάρει με το καλύτερο ποσοστό στη λίγκα σε αυτές τις καταστάσεις (τελευταία 5 λεπτά ενός ματς με τη διαφορά στους 5 ή λιγότερους πόντους) ανάμεσα στους παίκτες με μίνιμουμ 2 clutch σουτ ανά παιχνίδι.

Ο BOYLEN ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ WILL FERRELL

Ο Boylen είναι ο νέος προπονητής των Bulls. Αφήνω το βίντεο από τις μέρες του στο πανεπιστήμιο της Utah να μιλήσει από μόνο του.

Όταν είχαμε ποστάρει το βίντεο στη σελίδα του Shake n' Bake, ο αδερφός μου είχε κάνει το σχόλιο ότι θα μπορούσε να είναι σκηνή του Semi-Pro. Τα συμπεράσματα δικά σας.

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ

Ανάμεσα στους παίκτες που σουτάρουν μίνιμουμ δύο τρίποντα ανά παιχνίδι, τις πρώτες δύο θέσεις στο καλύτερο ποσοστό τριπόντων τις έχουν ο Κροάτης Bojan Bogdanović (48,9%) των Pacers και ο Σέρβος Nemanja Bjelica (48,5%) των Kings. Ακολουθεί ο τεράστιος Rose και, ω τι έκπληξη, τα αδέρφια Curry.

ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η εκδίκηση του Vlade! Κανείς δεν θεωρεί ότι κάνει καλά trades ο Divac και κανείς δεν θεωρεί ότι κάνει καλά draft. Τα παραδείγματα ουκ ολίγα. Αλλά με το περσινό pick του, τον De'Aaron Fox, και το trade του Cousins από το οποίο πήρε τον Hield, οι Kings έχουν ένα από τα καλύτερα δίδυμα guards στο NBA στην ηλικία των 20 και 24 ετών. Τα νούμερα τους φέτος; Ο Fox έχει 18 πόντους με 39,5% από το τρίποντο, 7,5 assists και 1,5 κλέψιμο ενώ ο Hield 19 πόντους με 42,5% από το τρίποντο και 5 rebounds. Το δίδυμο έρχεται να συμπληρώσει ένας ακόμα Βαλκάνιος, ο Bogdan Bogdanović που, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός στην αρχή της season, έχει 15 πόντους και 4 assists μέσο όρο. Καλά όλα αυτά ρε Vlade, αλλά εγώ έχω βάλει στοίχημα με τον κολλητό μου ότι δεν θα πάνε playoffs οι Kings. Έχε γούστο να κεράσω;

ΕΝΑΣ CLUTCH ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το τι είναι clutch το είπαμε και πιο πάνω αλλά το επαναλαμβάνω. Τα στατιστικά τα τελευταία 5 λεπτά ενός παιχνιδιού όταν το παιχνίδι βρίσκεται σε διαφορά 5 ή λιγότερων πόντων. Κι εδώ έρχεται η στατιστική δικαίωση του Βασίλη Παπανδρέου - aka Luka worshiper. Ποιος έχει το καλύτερο player impact με τουλάχιστον ένα λεπτό μέσο όρο σε clutch καταστάσεις; Ο Halleluka!

Ένας στατιστικά clutch παίκτης φέτος που δύσκολα να έχετε ξεχωρίσει είναι ο άνθρωπος που μόλις υπέγραψε συμβόλαιο δύο χρόνων με τους Knicks, ο 22 ετών Allonzo Trier. Είναι δεύτερος σε FG% με μίνιμουμ δύο σουτ μέσο όρο σε clutch situations (πρώτος είπαμε είναι ο Oladipo). Το ίδιο δίδυμο, Oladipo και Trier, έχουν το καλύτερο clutch ποσοστό φέτος και στα τρίποντα.

Α, φίλε Russ, μη νομίζεις ότι το ποσοστό σου φέτος σε αυτές τις καταστάσεις θα περάσει under the radar. Είναι 35%. Ανέβασε το γιατί φέτος οι OKC μπορούν να είναι contenders. Shake n' Bake out.

Δομήνικος

