Off επ' αόριστον ο Χόρφορντ (pic)

Μεγάλο πλήγμα για τους Σέλτικς.

Όπως δήλωσε ο Μπράντ Στίβενς, ο Αλ Χόρφορντ θα απουσιάσει επ' αόριστον από τα ματς των Σέλτικς, καθώς ταλαιπωρείται από το σύνδρομο «patellofemoral pain» στο αριστερό του γόνατο.

Tη φετινή σεζόν είναι ο πιο αξιόπιστος ψηλός των Κελτών, αφού μετρά 12.4 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Πλέον η Βοστώνη μένει με τις λύσεις Άρον Μπέινς και Ρόμπερτ Ουίλιαμς για τη θέση του σέντερ.

#NEBHInjuryReport Al Horford is going to be out “for at least a few games,” says Brad Stevens. He has been diagnosed with Patellofemoral pain syndrome in his left knee.

— Boston Celtics (@celtics) 12 Δεκεμβρίου 2018