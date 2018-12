Από το... σπίτι του το έσταξε ο Μίτσελ κόνττρα στους Θάντερ.

Ο ηγέτης των Τζαζ σκόραρε για τρεις πίσω από το κέντρο στη λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου.

Απολαύστε τον

Donovan Mitchell at the 1st Q buzzer... YES! #TeamIsEverything 22#ThunderUp 30#NBA League Pass: https://t.co/L3VurkatG8 pic.twitter.com/I91cOOPqE5

— NBA (@NBA) 11 Δεκεμβρίου 2018