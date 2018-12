Κέβιν Νοξ όπως... Πάτρικ Γιούιν! (pic & vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία των Νικς μετά τον Γιούιν που μέτρησε τουλάχιστον 25 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Για την ακρίβεια είχε 26 πόντους και 15 ριμπάουντ στην αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς, όπου ωστόσο τη νίκη την πήραν οι «Σφήκες».

Στη rookie του χρονιά στο ΝΒΑ και στους Νικς, ο Γιούιν το πέτυχε για πρώτη φορά στις 30/10/1985 και πιο συγκεκριμένα σε ματς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (27π., 16ρ. και ήττα των Νικς με 111-104).

Kevin Knox is the first Knicks rookie with at least 25 pts and 15 reb in a game since Patrick Ewing (1986). pic.twitter.com/4lcxtjKt1Y

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 10 Δεκεμβρίου 2018