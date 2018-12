Δεν λένε να αφήσουν το πόδι από το γκάζι οι φετινοί Μπακς. Τα... ελάφια δείχνουν να είναι πιο ομάδα από ποτέ (για τα τελευταία χρόνια μιλάμε βέβαια), κάτι που φάνηκε και κόντρα στους Πίστονς. Οι... πράσινοι παρότι είχαν σε μέτρια βραδιά τον Αντετοκούνμπο όχι απλά δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στα «πιστόνια» αλλά τα κέρδισαν με 115-92, με την διαφορά να πέφτει στα τελευταία λεπτά, καθώς είχε φτάσει ακόμα και τους 30 πόντους. Με τη νίκη αυτή οι Μπακς έφτασαν στο 16-7 και παραμένουν στην 2η θέση της Ανατολής πίσω από τους Ράπτορς, ενώ οι Πίστονς έπεσαν στο 13-9 και μένουν στην 4η θέση της περιφέρειας.

Όσον αφορά το παιχνίδι, από την αρχή οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι και όσο περνούσαν τα λεπτά ανέβαζαν την απόδοσή τους και μαζί και την διαφορά. Μια διαφορά που έφτασε τους 30 πόντους και μόνο μόλις κατέβασαν λίγο ρυθμούς έπεσε. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπλέντσο με 27 πόντους, με τον Αντετοκούνμπο να ακολουθεί με 15, έχοντας επίσης σε 26 λεπτά συμμετοχής 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ αλλά και 5 λάθη, σε μια μέτρια βραδιά, ενώ ο Μπρόγκντον είχε 14. Για τους ηττημένους ο Γκρίφιν ήταν μόνος του έχοντας 31 πόντους, με τον Τζάκσον να βοηθάει και αυτός λίγο με 15.

