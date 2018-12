Ασταμάτητοι ήταν οι Τζαζ πίσω από τη γραμμή του τριπόντου στο ματς με τους Σπερς.

Οι Μορμόνοι ευστόχησαν σε 20 τρίποντα και έκαναν franchise record.

O Μίτσελ είχε 4 τρίποντα, ενώ οι Κόρβερ και Ίνγκλες μέτρησαν από 3.

The @utahjazz catch fire and set a new franchise record with 20 3's made in the home win! #TeamIsEverything pic.twitter.com/I7dBUWYsFE

— NBA (@NBA) 5 Δεκεμβρίου 2018