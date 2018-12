Από τις εποχές των Τζαζ ήταν βγαλμένος ο Χέιγουορντ στο ματς με τους Τίμπεργουλβς.

Ο παίκτης των Σέλτικς είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Απολαύστε τον

Gordon Hayward goes off for a season-high 30 PTS, 9 REB, 8 AST in the @celtics win in Minneapolis! #CUsRise pic.twitter.com/DxSdUc5p3L

— NBA (@NBA) 2 Δεκεμβρίου 2018