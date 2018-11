Ο σέντερ των «Ελαφιών» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να χειρουργηθεί στον καρπό και όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι η επιστροφή του δρομολογείται στα φετινά playoffs.

Αυτό σημαίνει ότι οι Μπακς ενδεχομένως να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις με την απόκτηση ψηλού πίσω από τον Μπρουκ Λόπεζ.

Bucks are hopeful that Henson will minimally return for the playoffs, if not a little sooner, league sources say. https://t.co/IpMODMwDYE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 Νοεμβρίου 2018