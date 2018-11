Ο Χαμίντου Ντιαλό πάγωσε τους πάντες όταν έπεσε άτσαλα στο παρκέ στο ματς με τους Ουόριορς και φάνηκε να γυρίζει το γόνατο

Ο παίκτης των Θάντερ απέφυγε σοβαρό τραυματισμό σύμφωνα με τα όσα έδειξαν τα αποτελέσματα της μαννητικής. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί στην Οκλαχόμα.

Μέχρι στιγμής μετρά 6.3 πόντους και 2.8 ριμπάουντ.

Δείτε ξανά την πτώση του στο παρκέ

Really, really ugly fall for Hamidou Diallo.

Not good. pic.twitter.com/Rb8wqfiVsZ

— Up The Thunder (@UpTheThunder) 22 Νοεμβρίου 2018