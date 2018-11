Αποθεώθηκε ο ΛεΜπρόν (vid)

Την πρώτη φορά που αποχώρησε από το Κλίβελαντ για να πάει στο Μαϊάμι και τους Χιτ, οι φίλοι των Καβαλίερς όχι απλά το πήραν βαρέως, αλλά έκαψαν φανέλες του ΛεΜπρόν και στην επιστροφή του κόντρα στην πρώην ομάδα του είχε αποδοκιμαστεί.

Σήμερα τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, με τους φίλους των «ιπποτών» να μην ξεχνούν το τι έχει κάνει ο ΛεΜπρόν στην πόλη και την ομάδα τους και να αποθεώνουν τον για χρόνια ηγέτη τους την στιγμή της εισόδου του για ζέσταμα. Μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που φορούσαν σε παρέες τη φανέλα του ΛεΜπρόν τόσο με τους Καβαλίερς, όσο και με τους Λέικερς.

Standing ovation for Bron as he takes the floor in Cleveland

(via @BenAxelrod)pic.twitter.com/TJo0L5c05q

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2018