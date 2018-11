H απάντηση του «KD» στους ταραξίες των γηπέδων! (vid)

Ο KD συνομίλησε με τον Κρις Χέινς του Yahoo κι απάντησε στους ταραξίες των γηπέδων...

Κ.D.: «Ήξερα ότι θα τιμωρηθώ με πρόσιμο... Με πόσα με τιμώρησαν»;

C.H.: «25.000$, το δημοσιεύω τώρα, 25.000$ επειδή...».

K.D.: «Επειδή είπα σε κάποιον να σκάσει και να βλέπει απλώς το γαμ...ο το παιχνίδι».

C.H.: «Ναι, μόλις το δημοσίευσα στο Twitter».

K.D.: «Περισσότεροι φίλαθλοι πρέπει να κατανοήσουν τι σημαίνει».

C.H.: «Τι συνέβη με αυτόν τον τύπο».

K.D.: «Οι ώριμοι άνδρες δεν μπορούν να έρχονται στο γήπεδο και να βρίζουν. Είναι κακό, είναι αδύνατον... Έρχεσαι στο γήπεδο απλώς και μόνο για να παρενοχλήσεις έναν άλλον; Να λέει διάφορα... Ντρέιμοντ αυτό, Ντρέιμοντ εκείνο, να βρίζει... Θα πέσεις για ύπνο σαν ώριμος άνδρας μετά από αυτό»;

.@KDTrey5 has some words for all the hecklers out there pic.twitter.com/TcV6EGw4fm

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 21 Νοεμβρίου 2018