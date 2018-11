Το φοβερό βίντεο του ΝΒΑ για τους πέντε καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών! (vid)

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έφτασε στους 31.425 πόντους με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 5η θέση της λίστας, ενώ πλέον κυνηγάει τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος έκλεισε την καριέρα του με 32.292 πόντους.

Στην 3η θέση της λίστας βρίσκεται ο Κόμπι Μπράιαντ με 33.643 πόντους, στην 2η θέση ο Καρλ Μαλόουν με 36.928 πόντους και στην κορυφή ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 38.387 πόντους.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Top 5, Top 5, Top 5...



As @KingJames moves past Wilt Chamberlain for 5th in all time scoring, we look back at the scoring evolution of LeBron, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, and Kareem Abdul-Jabbar! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/K9U2ZKk5wI

— NBA (@NBA) 17 Νοεμβρίου 2018