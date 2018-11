Μένει μέχρι να... φύγει ο Καρμέλο

Οριστικά παρελθόν από τους Ρόκετς θα αποτελέσει ο Καρμέλο Άντονι. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν και θα λύσουν την συνεργασία τους σε λίγο καιρό, μια συνεργασία που θα ολοκληρωθεί μετά από κάτι παραπάνω από τρεις μήνες!

Όπως αναφέρει το ESPN, ο Καρμέλο θα μείνει για λίγο ακόμα στους Ρόκετς, μέχρι να βρει ομάδα. Μάλιστα, πιθανότατα οι Ρόκετς θα το ανακοινώσουν λίγο πριν το παιχνίδι τους με τους Ουόριορς.

Carmelo Anthony’s brief stop with the Houston Rockets is over, league sources tell ESPN. Anthony will part ways with team, although there are no immediate plans to place 10-time All-Star on waivers. Team announcement is expected before Rockets play Golden State tonight.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Νοεμβρίου 2018