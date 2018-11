Στην τέταρτη περίοδο του αγώνα των Λέικερς με τους Μπλέιζερς, ο Ρόντο έπεσε άτσαλα στο παρκέ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί του χέρι, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του. Αυτό θα τον κρατήσει έξω περίπου 4 εβδομάδας με τον Λόνζο Μπολ να παίρνει την ευκαιρία στα γκαρντ.

Luke Walton says Rondo has fractured his hand, could miss up to four weeks pic.twitter.com/NnKj0O3WOJ

