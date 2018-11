Έγιναν γονείς μέσω παρένθετης μητέρας οι Ουέιντ - Γιούνιον! (pics)

Ο γκαρντ των Χιτ και η διάσημη ηθοποιός διανύουν την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής τους, αφού καλωσόρισαν στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι!

Την είδηση έκανε γνωστή ο «Flash», ο οποίος δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες με την νέα του αγάπη, κι έγραψε: «Είμαστε άυπνοι και τρελαμένοι, αλλά πολύ ενθουσιασμένοι για να σας πούμε πως το μωρό - θαύμα μας έφτασε χθες το βράδυ μέσω παρένθετης και η 7η Νοεμβρίου θα είναι πάντα χαραγμένη στην καρδιά μας σαν την πιο αγαπημένη από όλες τις υπέροχες ημέρες. Καλωσήρθες γλυκό κορίτσι!».

Ο Ουέιντ έχει ακόμα τέσσερις γιους: δύο από το πρώτο του γάμο με την Siohvaughn Funches, που ήταν μαζί από το Λύκειο, έναν από σχέση με μια φίλη του, την Aja Metoyer , ενώ έχει αναλάβει και τον γιο της αδερφής του, Deanna.

We are sleepless and delirious but so excited to share that, our miracle baby, arrived last night via surrogate and 11/7 will forever be etched in our hearts as the most loveliest of all the lovely days. Welcome to the party sweet girl! #onelastdance @itsgabrielleu pic.twitter.com/JudAeQlbJ7

