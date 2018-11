Έτοιμος να επιστρέψει ο Μπογκντάνοβιτς! (pic)

Ο Σέρβος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου και έκτοτε έμεινε στα... πιτς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Μπογντάνοβιτς επιστρέφει στην ενεργό δράση και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τους Ράπτορς. Κάτι που θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Bogdan Bogdanovic said he wants to play for the ⁦@SacramentoKings⁩ tomorrow night against the ⁦@Raptors⁩, but he says the team might hold him out until Friday or Saturday. The decision will be made tomorrow after shoot-around. pic.twitter.com/cZ5WOVle9z

