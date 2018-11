Τζαμάλ Μάρεϊ όπως... Καρμέλο Άντονι! (pic)

Όπως είναι γνωστό, ο Μάρεϊ σταμάτησε στους 48 πόντους, επίτευγμα που έχει να παρουσιαστεί στο Κολοράντο εδώ και επτά χρόνια!

Συγκεκριμένα ήταν οι περισσότεροι πόντοι που σημείωσε ποτέ παίκτης των Νάγκετς από το 2011, όταν ο Καρμέλο Άντονι είχε 50 πόντους στις 7/2/2011 κόντρα στους Ρόκετς.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα παράσημο στην καριέρα του Μάρεϊ.

Jamal Murray's 48 points are the most by a Nuggets player since Carmelo Anthony had 50 on Feb. 7, 2011 against the Rockets. pic.twitter.com/V6lS4C4gw3

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Νοεμβρίου 2018