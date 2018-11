Δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το αήττητο οι Μπακς, αφού πλέον βρίσκονται στο 7-1 μετά την ήττα από τους Σέλτικς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ ήταν ο άνθρωπος που τους... σκότωσε, καθώς σταμάτησε στους 28 πόντους, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ.

Ο «Uncle Drew» δείχνει την κλάση του στα τελευταία ματς και οι Κέλτες αρχίζουν να... ζεσταίνονται.

Δείτε τα καλύτερα του

Kyrie Irving tallies 28 PTS, 7 AST to help the @celtics win their 4th straight contest! #CUsRise pic.twitter.com/TZI93HznMs

— NBA (@NBA) 2 Νοεμβρίου 2018