Η νέα φανέλα των Μπακς θυμίζει ένδοξο παρελθόν! (pics & vid)

Ιδιαίτερη θα είναι η νέα φανέλα των Μπακς (city edition).

Ο Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του θα φορούν μια πολύχρωμη φανέλα, η οποία θα έχει πορτοκαλί, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο χρώμα.

Η ιδέα αυτή έχει να κάνει με το παλιό γήπεδο του Μιλγουόκι, την εντυπωσιακή «Mecca», την οποία... πάτησαν οι τεράστιοι Τζαμπάρ και Ρόμπερτσον.

Μένει να δούμε στη... δράση τους Μπακς με αυτές τις φανέλες.

Πάντως είναι ξεχωριστές.

Introducing the Bucks 2018-19 City Edition!!

Inspired by the MECCA, celebrating risk-taking and the art of the game.

More at https://t.co/2ki7LvqSKC pic.twitter.com/4TUgQzSlxh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Νοεμβρίου 2018