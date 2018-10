Μετά τον τραυματισμό του που τον είχε αφήσει εκτός του φετινού ξεκινήματος στο NBA, ο Κώστας Κουφός έχει επιστρέψει δυνατός και προσπαθεί να το δείχνει όσες περισσότερες φορές γίνεται. Κόντρα στους Μάτζικ ο σέντερ των Κινγκς προσέφερε και θέαμα, κόβοντας εξαιρετικά την προσπάθεια για ντράιβ που έκανε ο Όγκουστιν.

"Thank you for your attempt at scoring a basket, but not in my place of residency!"

— Kosta, probably pic.twitter.com/wzyZ01TYcq

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 31, 2018