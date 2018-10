Δίνουν συμβόλαιο στον Τσέισον Ραντλ οι Ουίζαρντς (vid)

Ο 25χρονος γκαρντ, μετά την θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της Euroleague, κυνηγά ξανά την τύχη του στο ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός, που αγωνίστηκε στο παρελθόν στις θυγατρικές των Σίξερς και Νικς, βρίσκεται πια στους Ουίζαρντς και θα υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα, αποτελώντας έτσι τον 14ο παίκτη του ρόστερ.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: The Washington Wizards are planning to sign guard Chasson Randle to a contract. He will be the 14th player on standard roster.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 30 Οκτωβρίου 2018