Πόποβιτς για τα τρίποντα στο ΝΒΑ: «Ας το κάνουμε τσίρκο»! (pic)

Τελευταία γίνεται... χαμός στην κορυφαία λίγκα με την προτίμηση που δείχνουν οι ομάδες στα τρίποντα, ενώ οι Κάρι - Τόμπσον έχουν γίνει «talk of the town» με τα κατορθώματα και τα ρεκόρ τους.

Μετά την νίκη των Σπερς επί των Μάβερικς (113-108), ένας ρεπόρτερ ρώτησε τον Γκρεγκ Πόποβιτς γι' αυτή τη νέα... τάση στο ΝΒΑ.

Ο 69χρονος προπονητής απάντησε με σαρκαστική διάθεση, σχολιάζοντας: «Δεν είναι κανονικό μπάσκετ αυτό. Ας δημιουργήσουμε τετράποντα. Ή πεντάποντα και να το κάνουμε πραγματικά διασκεδαστικό για τους φιλάθλους. Ας το κάνουμε τσίρκο!».

Όσο για το αν πιστεύει πως το παιχνίδι μπορεί να είναι το ίδιο καλό, χωρίς τα τρίποντα, απάντησε ολίγο τι... εκνευρισμένος: «Και τι είμαι εγώ; Θέλετε να θεραπεύσω και τον καρκίνο;»..

— Eddie Sefko (@ESefko) 30 Οκτωβρίου 2018