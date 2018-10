Οι Πέλικανς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τους Νάγκετς (30/10, 3π.μ.) χωρίς τον Άντονι Ντέιβις, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αγκώνα.

Η Νέα Ορλεάνη έχει ρεκόρ 4-1 και ο 25άχρονος φόργουορντ-σέντερ μετράει 27.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ μ.ό.

New Orleans forward Anthony Davis (elbow sprain) will not play tonight against Denver.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 29 Οκτωβρίου 2018