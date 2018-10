Οι Ράπτορς και οι Μπακς είναι οι μοναδικές ομάδες που παραμένουν αήττητες στη regular season του ΝΒΑ με ρεκόρ 6-0 κι έτσι η αποψινή αναμέτρηση στο Fiserv Forum αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως ενημέρωσε ο Shams Charania, ο Καουάι Λέοναρντ (26.6 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίσ) δεν θα αγωνιστεί προκειμένου να ξεκουραστεί.

Toronto is resting Kawhi Leonard for tonight's game against the Milwaukee Bucks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 29 Οκτωβρίου 2018