Εκπληκτικός Έιτον με ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσίασε ο ΝτεΆντρε Έιτον απέναντι στους Γκρίζλις.

Ο rookie των Σανς και Νο.1 του draft μέτρησε 12/13 σουτ και 24 πόντους, κάτι που του επέτρεψε να γίνει ο 2ος rookie στην ιστορία του ΝΒΑ τα τελευταία 40 χρόνια με τουλάχιστον 12 εύστοχα σουτ και 90% εντός πεδιάς.

Ο άλλος ήταν ο Άνταμ Κιφ το 1993.

Ο Έιτον ήρθε για να μείνει!

