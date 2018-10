Οι Σπερς επικράτησαν των Λέικερς και χάρισαν στον Γκρεγκ Πόποβιτς ένα σπουδαίο milestone.

Ο «Pop» μετρά πλέον 1.200 νίκες στο ΝΒΑ, όντας ο 5ος που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Πάνω του οι Πάτ Ράιλι, Τζέρι Σλόαν, Λένι Ουίλκενς, Ντον Νέλσον.

Μεγάλε Πόποβιτς!

Congrats to Coach Gregg Popovich of the @spurs on becoming the 5th coach to surpass 1,200 wins! #GoSpursGo pic.twitter.com/AlPLr0YPo9

— NBA (@NBA) 28 Οκτωβρίου 2018