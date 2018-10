Είναι φοβερός τύπος ο Τρέι Γιανγκ και το απέδειξε και στο ματς με τους Μάβερικς.

Ο rookie των Χοκς στην αρχή έκανε trash-talking στον Ουές Μάθιους και στη συνέχεια συνέχισε να ασχολείται μαζί του, αφού μετά από μια βολή που εκτέλεσε πήγε και του έδωσε επιδεικτικά το χέρι του.

Βέβαια ο αντίπαλος του τον αγνόησε.

Δείτε τη φάση

Trae Young really asked Wes Matthews for a high-five after all his trash talk pic.twitter.com/DsrXM0KFO1

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 25 Οκτωβρίου 2018