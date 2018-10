Δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα κόντρα στους Ουίζαρντς οι Ουόριορς και νίκησαν εύκολα με 144 – 122. Εκτός από τον Κάρι που έκανε... πάρτι και έβαλε 51 πόντους, ο Ντουράντ πρόσθεσε άλλους 30.

Κάποια στιγμή ο KD φάνηκε να λέει ότι οι αντίπαλοι του είναι αδύναμοι και θέλει να γίνει αλλαγή.

«Άλλαξε με. Δεν θέλω να παίξω με αυτούς. Είναι αδύναμοι».

“Sub me. I dont wanna play them anyway. Weak.” Ouch. pic.twitter.com/JA60VnAdJL

— Wobphen Curry (@WorldWideWob) 25 Οκτωβρίου 2018