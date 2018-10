Απάντηση Ντράμοντ σε Εμπίντ: «Κερδίζει το βραβείο... Emmy» (pic & vid)

Ο Καμερουνέζος σέντερ είχε πει για τον Ντράμοντ ότι «μπήκα μυαλό του και ότι δεν μπορούσε να με σταματήσει» με τον παίκτη των Πίστονς να δίνει άμεσα την δική του απάντηση.

«Χαχα, αλήθεια; Έτσι έκανε; Τότε γιατί ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που αποβλήθηκα; Αν το σκεφτείτε είναι μια χαζή δήλωση. Εγώ πήρα τη νίκη και σε εκείνον εύχομαι καλή πτήση πίσω στο σπίτι. #Νικητής του Βραβείου Emmy»

Andre Drummond v. Joel Embiid. Get your our folks. #Pistons #Sixers pic.twitter.com/L5FQFbV36R

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 24 Οκτωβρίου 2018