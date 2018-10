Θέαμα προσφέρουν οι Έρικ Μπλέντσο και Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο γκαρντ των Μπακς βρήκε τον ηγέτη της ομάδας στο ματς απέναντι στους Νικς και ο «Greek Freak» δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση με όμορφο alley-oop κάρφωμα.

Απολαύστε τη φάση

The Bledshow tosses it UP for The Greek Freak!!#FearTheDeer pic.twitter.com/X9woTMpmoM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Οκτωβρίου 2018