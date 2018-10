«Καταστροφή» η άμυνα των Ρόκετς και ο... επιθετικός Μέλο! (pic)

Εφιαλτική νύχτα έζησαν οι Ρόκετς στο ματς με τους Πέλικανς.

Οι... ρουκέτες δέχθηκαν 131 πόντους στην αναμέτρηση, περισσότερους από κάθε άλλο ματς στην περσινή regular season.

Μάλιστα είδαν τη Νέα Ορλεάνη να βάζει 76 πόντους μέσα στο... ζωγραφιστό, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει για αντίπαλο τους την σεζόν που μας πέρασε.

Από το.. κάζο των Ρόκετς δεν... γλίτωσε ούτε ο Καρμέλο Άντονι, ο οποίος είχε λιγότερους από 9 πόντους για 6η φορά στην καριέρα του, ενώ είχε και -20 στο plus-minus.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Οκτωβρίου 2018