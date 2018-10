Μπορεί οι Σίξερς να μην τα κατάφεραν κόντρα στους Σέλτικς, ο Μπεν Σίμονς όμως ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε. Προσέφερε θέαμα και τέλειωσε το ματς με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ben Simmons (19 PTS, 15 REB, 8 AST) looked sharp last night for the @sixers! pic.twitter.com/Dbstuv2pkY

