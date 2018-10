Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των Πρωταθλητών! (pics & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν στο ΝΒΑ οι Πρωταθλητές παρέλαβαν τα δαχτυλίδια για τον περσινό τους τίτλο. Η τελετή για ακόμα μια φορά ήταν μοναδική αλλά αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν το ίδιο το κόσμημα που οι λεπτομέρειες του είναι εντυπωσιακές.

First reversible championship ring ever! Jason of Beverly Hills coming through with some innovative work in the championship hardware department. #DubNation pic.twitter.com/wlxCXZQuQw

— Golden State Warriors (@warriors) 17 Οκτωβρίου 2018