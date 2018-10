Ο Γιάνναρος, πέτυχε triple - double, σημειώνοντας σε 25 λεπτά, 32 πόντους (11/15 διπ., 2/5 τρ., 4/6 β.), ενώ έδωσε 10 ασίστ και πήρε 12 ριμπάουντ, έχοντας και 3 κλεψίματα, αλλά και 1 κόψιμο.

Giannis Antetokounmpo recorded a triple-double (32 PTS, 12 REB, 10 AST) tonight!!

Don't miss the Season Opener on Wednesday at 6pm/ct on @fswisconsin!! pic.twitter.com/ELgD3pp92f

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Οκτωβρίου 2018