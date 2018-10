Τριπλέτα «φωτιά» οι Μίτσελ, Γκομπέρ και Άλεν στο 5-0 της Γιούτα! (vid)

Η Γιούτα διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στην preseason επικρατώντας εύκολα των Κινγκς ενώ η τριπλέτα των Μίτσελ, Γκομπέρ και Άλεν έκανε τη διαφορά απέναντι στους Κινγκς.

Ο Μίτσελ τελείωσε το ματς με 13 πόντους (2/2 βολ., 4/6 σουτ εντός πεδιάς), 3 ασίστ, ο Γάλλος σέντερ είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ ενώ ο Άλεν πρόσθεσε 14 πόντους σε 17 λεπτά συμμετοχής για τους «Μορμόνους» που πλέον έχουν πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Δείτε τα highlights τους στο Σακραμέντο

The @utahjazz go 5-0 in #NBAPreseason action behind big performances from Donovan Mitchell, Rudy Gobert, & Grayson Allen tonight in Sacramento! pic.twitter.com/QyOxTCQfpg

— NBA (@NBA) 12 Οκτωβρίου 2018