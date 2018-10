Χαμός με Μπάτλερ: «Δεν κερδίζετε χωρίς εμένα, με έχετε ανάγκη!»

Όπως έγινε γνωστό, ο All Star γκαρντ πήρε μέρος στην προπόνηση των Τίμπεργουλβς ανατρέποντας τα δεδομένα που τον είχαν θέσει ολοκληρωτικά εκτός ομάδας.

Όσο για το νεότερο της υπόθεσης; Ο Μπάτλερ έκανε άνω κάτω την προπόνηση της ομάδας αφού άρχισε να τα... βάζει με όλους και να φωνάζει στον GM της ομάδας, Φρανκ Λέιντεν: «Φυσικά και με χρειάζεστε! Δεν μπορείτε να κερδίσετε χωρίς εμένα!»

Μάλιστα άρχισε να... βάλλει κατά πάντων και στράφηκε εναντίον των Καρλ Άντονι Τάουνς, Άντριου Ουίγκινς, Τομ Θιμποντό όπως επίσης κατά του GM!

All-Star Jimmy Butler participated in Minnesota's practice, a session that included him verbally challenging teammates, coaches and front office, league sources told ESPN. Butler was vociferous and emotional at times, targeting Thibodeau/Layden/Towns/Wiggins. Story soon on ESPN.

At one point in a scrimmage, sources said, Butler turned to GM Scott Layden and screamed, "You (bleeping) need me. You can't win without me." Butler left teammates and coaches largely speechless. He dominated the gym in every way. Jimmy's back.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Οκτωβρίου 2018