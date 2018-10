Θύμισε Αντετοκούνμπο ο Γουντ (vids)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει από την αναμέτρηση με τους Θάντερ για την preseason, κάποιος έπρεπε να αναλάβει τον τομέα του θεάματος. Όπως φάνηκε και από τα θεματικά καρφώματα που έκανε σε δύο συνεχόμενες φάσεις, αυτός ήταν ο Κρις Γουντ. Ο 23χρονος φόργουορντ συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανίσεις από το summer league και δείχνει πως θα αποτελέσει μια σοβαρή λύση για τους Μπακς και πως θα προσφέρει άφθονο θέαμα.

A little show and go from @chriswood_5! pic.twitter.com/ftZUkgiINR

— NBA TV (@NBATV) October 10, 2018