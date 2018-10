Σμαρτ για Σμιθ: «Σε περιμένω στον... δρόμο!» (vid)

Αγρίεψαν τα πράγματα μετά το... ξύλο που έπεσε στο Καβς-Σέλτικς.

Ο Μάρκους Σμαρτ (έριξε γροθιά με τα δύο χέρια στον Σμιθ) κάλεσε τον παίκτη του Κλίβελαντ για να λύσουν τις διαφορές τους εκτός παρκέ!

«Τον περιμένω έξω στο δρόμο. Του είπα να πάμε έξω. Να το λύσουμε εκτός παρκέ», ήταν τα λόγια του αγριεμένου γκαρντ των Κελτών που θεωρείται ο πιο σκληρός αμυντικός της ομάδας.

Smart told JR to "meet him in the back

